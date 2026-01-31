A Rolo il controllo di vicinato si rafforza. Le forze dell’ordine aumentano i controlli per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini. La presenza delle pattuglie si fa più frequente, soprattutto nelle zone più colpite dai furti e dagli atti vandalici. La comunità si aspetta che questa misura possa contribuire a rendere il paese più sicuro.

Si potenzia il Controllo di vicinato a Rolo. Il tema della sicurezza è alla massima attenzione dei cittadini, soprattutto per l’intensa attività dei malintenzionati, che a più riprese ha interessato anche il paese. E l’altra sera in municipio, alla periodica assemblea pubblica sui progetti in paese, il sindaco Ruggero Baraldi e i suoi collaboratori di giunta hanno fornito ulteriori informazioni sulle modalità per aderire ai vari gruppi di controllo locale. Di recente alcuni cittadini avevano sollecitati i compaesani ad impegnarsi in questa attività. "Il problema è avvertito anche qui da noi – conferma il primo cittadino – e siamo soddisfatti dell’interesse manifestato dai nuovi cittadini che sono pronti ad aderire al Controllo di vicinato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Potenzieremo il Controllo di vicinato"

