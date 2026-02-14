Il nuovo comitato di vicinato di Villa Demidoff si è formato a Novoli dopo un episodio di violenza che ha visto un anziano aggredito senza motivo. La decisione nasce dalla preoccupazione dei residenti, che vogliono vigilare contro il crescente degrado nella zona. Recentemente, gli abitanti hanno assistito a risse e lanci di bottiglie, mentre lo scorso ottobre un uomo di 70 anni è stato colpito mentre stava parcheggiando. La creazione del comitato mira a coinvolgere direttamente i cittadini nella tutela del quartiere.

Firenze, 14 febbraio 2026 - Cittadini sentinelle per arginare il degrado. A Novoli arriva un nuovo comitato di vicinato: quello di Villa Demidoff, strada dove negli ultimi tempi si sono verificati fatti decisamente preoccupanti, tra risse, bottigliate in strade e, lo scorso ottobre, l’aggressione senza motivo ad un 70enne, preso a pugni da un balordo mentre stava finendo di parcheggiare. Il nuovo comitato di Villa Demidoff. Il patto che istituisce il nuovo comitato è stato firmato nei giorni scorsi, alla presenza dell’assessore Andrea Giorgio, del presidente del quartiere 5 Filippo Ferraro e di Raffaella Rito e Riccardo Iovi, coordinatori del neo-comitato, che cercherà di rendere più vivibile il quadrilatero tra via di San Donato, via Paganini, via di Novoli e via di Villa Demidoff attraverso un’esperienza di cittadinanza attiva che mira anche a realizzare eventi ed attività sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza, costituito il nuovo comitato di vicinato di Villa Demidoff, a Novoli

