Paolo Sodi al fianco di Lav | Gli animali rinchiusi vivono in un limbo
Si chiama "My Soul - l'attesa di un futuro" ed è l'ultima fatica dietro la videocamera firmata dal regista aretino Paolo Sodi. Un cortometraggio emozionante, girato in un canile abruzzese e uscito nelle sale cinematografiche italiane per sensibilizzazione il pubblico sull'importanza di adottare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
