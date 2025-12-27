Paolo Sodi al fianco di Lav | Gli animali rinchiusi vivono in un limbo

27 dic 2025

Si chiama "My Soul - l'attesa di un futuro" ed è l'ultima fatica dietro la videocamera firmata dal regista aretino Paolo Sodi. Un cortometraggio emozionante, girato in un canile abruzzese e uscito nelle sale cinematografiche italiane per sensibilizzazione il pubblico sull'importanza di adottare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

