Costacurta | L’Inter vincerà lo scudetto Il problema del Milan è…

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, è stato recentemente a Milano in occasione della tappa italiana del World Legends Padel Tour 2026. Durante l'evento, ha affermato che l’Inter sarà la squadra che vincerà lo scudetto, mentre ha commentato il problema del Milan senza entrare nei dettagli. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio e padel presenti all’evento.

Alessandro Costacurta, leggendario difensore del Milan, è stato recentemente protagonista a Milano per la tappa italiana del World Legends Padel Tour 2026. Durante l’evento, oltre a parlare della sua carriera e della sua passione per il padel, ha anche espresso il suo parere sulla stagione attuale delle due squadre di Milano, con particolare attenzione all’ Inter. Secondo l’ex calciatore rossonero, i nerazzurri sono i favoriti per il titolo di campioni d’Italia: “ L’Inter vincerà lo scudetto “, ha dichiarato con sicurezza. Tuttavia, Costacurta ha anche sottolineato che l’imminente sfida all’ Atalanta potrebbe essere cruciale per capire se la squadra di Chivu si sia davvero ripresa sia dal Derby perso che dall’eliminazione in Champions League. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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