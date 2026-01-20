Maicon ha dichiarato che l’Inter vincerà lo scudetto, spiegando le ragioni di questa convinzione. Secondo l’ex calciatore, l’esperienza di Chivu, che si sarebbe dimostrato un futuro allenatore, rappresenta un elemento positivo per il club. Questa affermazione si inserisce nel contesto delle aspettative e delle previsioni sulla stagione della squadra nerazzurra.

Maicon: “L’Inter vincerà lo scudetto”. “L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perché! Si capiva che Chivu avrebbe fatto l’allenatore”. UN TECNICO GIÀ IN CAMPO NEL 2010 – “ E già allora, quando giocava, si capiva che poteva fare l’allenatore. Vedeva il gioco, sapeva capire le situazioni e i momenti della partita, era già un tecnico “.. MILAN E NAPOLI – “ Il Milan ha una rosa di livello inferiore rispetto ai nerazzurri, il Napoli ha un ottimo organico ma è discontinuo. Vediamo come si comporteranno nel resto della stagione, ora ci sono anche le coppe che incideranno notevolmente sulla fatica, ma sono sicuro che l’Inter abbia qualcosa in più delle sue avversarie e che alla fine vincerà il campionato. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Maicon : “L’Inter vincerà lo scudetto”

Maicon sicuro: “Inter più forte di Milan e Napoli, vincerà lo scudetto”Maicon si pronuncia sul campionato italiano, ritenendo l’Inter più forte di Milan e Napoli.

Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perchè. Chivu? Un genio empatico»Maicon, ex giocatore dell’Inter, ha espresso la propria opinione sulla corsa allo scudetto, indicando i nerazzurri di Chivu come favoriti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Maicon Chivu vincerà lo scudetto con l’Inter ma oggi i calciatori non hanno più talento; Di Natale orgoglioso della sua carriera: 12 anni di Udinese e 2 volte capocannoniere, tutto il resto è noia. E con Sanchez potevamo vincere lo scudetto; Lazio, sfuma Toth. Stallo su Fabbian, rilancio per Rayan; Due volte La Gumina e l'Inter U23 torna a vincere: Pro Patria battuta 1-2, bella partita della squadra...

Maicon sicuro: L'Inter vincerà lo Scudetto. Chivu empatico, ha grandi doti umane - L'Inter vincerà lo Scudetto. Maicon è sicuro, non ha dubbi e lo spiega in un'intervista rilasciata a La Repubblica,. tuttomercatoweb.com

Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perché! Si capiva che Chivu avrebbe fatto l’allenatore» - L’ex terzino dell’Inter, Maicon Douglas, ha detto la sua sui nerazzurri di Chivu e su altri temi legati alla Serie A e al calcio italiano Dal suo Brasile, dove oggi vive a Belo Horizonte e gira il mon ... calcionews24.com

SPALLETTI alla JUVE Quando disse: “Non voglio mettere una tuta diversa da quella del NAPOLI”

Maicon: «L’Inter conquisterà lo Scudetto perché è la squadra più completa e competitiva, con una rosa profonda. Può contare su un fuoriclasse come Lautaro, capace di decidere le partite. L’Inter resterà per sempre nel mio cuore: un ricordo indelebile, un amo facebook

Maicon: "Anche la Roma è speciale ma l'Inter è qualcosa di diverso" #ASRoma vocegiallorossa.it/interviste/mai… x.com