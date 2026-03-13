Così Rolex si prepara alla notte degli Oscar 2026

Rolex si sta preparando per la notte degli Oscar 2026, continuando una collaborazione che dura da anni con il mondo del cinema. La maison svizzera ha consolidato il suo ruolo come sponsor ufficiale di uno degli eventi più prestigiosi di Hollywood, portando avanti un rapporto che si basa su valori come eccellenza, precisione e maestria artigianale. La presenza di Rolex agli Oscar rappresenta un collegamento tra alta orologeria e arte cinematografica.

Quella tra Rolex e il mondo del cinema è una lunga storia d’amore. Un legame costruito su valori condivisi – eccellenza, precisione, maestria – che nel tempo ha avvicinato sempre di più l’alta orologeria all’arte cinematografica. Non sorprende, quindi, che nel corso della storia gli orologi della maison siano apparsi più volte sul grande schermo, al polso di personaggi diventati iconici e capaci di segnare l’immaginario di intere generazioni. Le radici di questo rapporto risalgono agli anni Cinquanta. Nel 1951 Rolex co-produce il cortometraggio d’animazione d’avanguardia The Story of Time, candidato all’Oscar. Nello stesso periodo alcuni registi iniziano a far indossare i segnatempo della maison ai loro personaggi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

