L'anno 2026 porta con sé la tradizionale cerimonia degli Oscar, che si svolgerà come ogni anno con la consegna dei premi cinematografici più prestigiosi. La serata attirerà sicuramente l'attenzione dei media e del pubblico, mentre le polemiche e i dibattiti si prevedono ancora più accesi rispetto alle edizioni passate. La notte degli Oscar si prepara a essere nuovamente al centro dell'attenzione generale.

Eccoci di nuovo qui, pronti a nuove polemiche e ad una nuova edizione che farà discutere quanto, se non più di quella precedente. Voi direte: ma non era appena finito Sanremo? Ma cosa volete che sia Sanremo rispetto ad una notte in cui si mischia politica e glamour, fazioni pro e contro lo streaming, battute taglienti e tradizioni rassicuranti vecchie quasi di un secolo. Parliamo ovviamente di Oscar, la serata più attesa, amata, odiata e temuta da ogni appassionato di cinema. Perché con la settimana degli Oscar, torna anche tutto il corollario di opinioni non richieste, previsioni sparate a caso, teorie complottiste condivise sui gruppi WhatsApp e quel particolare tipo di snobismo cinematografico che si manifesta solo in questo periodo dell’anno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Oscar 2026: sopravvivere alla Notte degli Oscar (e a chi ne parla)

Articoli correlati

Grammy 2026, la guida completa alla notte degli Oscar della musica: nominati, ospiti e come seguire la cerimoniaTra nuove regole di voto, categorie inedite, leggende da celebrare e artisti emergenti in corsa, tutto quello che c’è da sapere sulla 68ª edizione...

Alberto Matano confermato alla guida della Notte degli Oscar su Rai1Il prestigioso appuntamento con la 98esima edizione degli Academy Awards torna sulla rete ammiraglia con Alberto Matano L’attesa per l’evento…...

OSCAR 2026: Record Storico per I PECCATORI! 16 Nomination e Grandi Esclusi

Tutti gli aggiornamenti su Oscar 2026 sopravvivere alla Notte...

Temi più discussi: Leonardo DiCaprio costretto a sopravvivere nella natura selvaggia in questo film che gli ha regalato il primo Oscar; MUBI marzo 2026: Oscar, Claudia Cardinale e Valerio Zurlini; I registi iraniani in corsa per l’Oscar: Repressioni e ora la guerra. Viviamo un trauma collettivo; I film da vedere a marzo 2026.

Oscar 2026, i favoriti alla vittoria dopo gli Actor AwardsLa cerimonia degli Oscar, prevista nella notte tra il 15 e il 16 marzo, è ormai vicina. Stabilire chi possa aggiudicarsi la statuetta d’oro non sembra poi così immediato, ma tra i favoriti ci sono ... fanpage.it

Oscar 2026, chi vincerà? Le nostre previsioniMolto resta ancora incerto, cosa insolita a questo punto della corsa, ma ecco chi, secondo noi, la spunterà come miglior film, miglior attore e in ogni altra categoria degli Oscar (cortometraggi inclu ... vanityfair.it

La settimana televisiva si conclude, domenica 15 marzo, con la Notte degli Oscar in diretta su Rai Uno, conduce Alberto Matano - facebook.com facebook

Campionato riaperto Non per Oscar #Damiani jr.: "Sette punti sono tanti e l'Inter cercherà rivalsa" x.com