Durante un intervento chirurgico, un caposala ha espresso sorpresa chiedendo se fosse stato rimosso il cuore, mentre il chirurgo ha risposto che il paziente non avrebbe mai avuto un battito. Sono stati resi noti dettagli riguardanti i momenti di tensione vissuti nella sala operatoria, che emergono dall'inchiesta in corso.

«Qua è tutto ghiacciato». È il caposala ad accorgersi che il cuore «è una pietra durissima». Ed è lui a comunicarlo agli altri. Poi, qualcuno si gira e vede che il cuoricino del piccolo Domenico è già stato espiantato ed è adagiato su un piccolo telo verde del banco accanto al lettino. «Ma comm'è? Ha già levato 'o core?» (ha già tolto il cuore? ndr) si chiede sempre il caposala. Dalle «voci di dentro», dalle testimonianze di infermieri e medici presenti all'interno della sala operatoria dell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre scorso, vengono fuori dettagli raccapriccianti sul trapianto del cuore ormai lesionato al piccolo Domenico, poi morto sabato 21 febbraio dopo sessanta giorni in coma farmacologico nel reparto di Terapia intensiva. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il trapianto su Domenico e lo stupore del caposala: «Ma cos'ha fatto, ha già levato il cuore?». E il chirurgo disse: «Non farà mai un battito»

