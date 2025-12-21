Kate Middleton cosa ha regalato per Natale all'ospedale dove ha curato il cancro

Kate Middleton ha deciso di donare un regalo di Natale all'ospedale presso cui ha ricevuto cure per il cancro, in segno di riconoscenza e solidarietà. Questa iniziativa riflette il suo impegno nel sostenere le strutture sanitarie e le persone che vi sono assistite. La sua donazione rappresenta un gesto di attenzione e sensibilità nei confronti della comunità. Kate Middleton, cosa ha regalato per Natale all’ospedale dove ha curato il cancro.

Kate Middleton, il toccante dono ai pazienti malati di cancro - La Principessa Kate Middleton ha donato uno splendido albero di Natale all’istituto oncologico dove ha ricevuto le cure contro il cancro ... dilei.it

