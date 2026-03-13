Cosa c’è nella borsa da guerra delle donne libanesi che scappano dai bombardamenti

Il quotidiano libanese An-Naha ha intervistato diverse donne sfollate per scoprire cosa portano con sé in una “borsa da guerra” durante i bombardamenti continui. Le testimonianze rivelano quali oggetti vengono scelti e indispensabili in queste situazioni di emergenza, offrendo uno sguardo diretto sulla vita quotidiana delle donne costrette a lasciare le proprie case.

Cosa si porta in borsa in tempi di guerra e bombardamenti continui? È quello che ha voluto approfondire il quotidiano libanese An-Naha r che ha intervistato diverse donne sfollate. La domanda era una e semplice, e l’intento quello di capire come un gesto elementare, ma intimo, continui a rappresentare e preservare la loro femminilità in un mondo in guerra. «Cosa hai nella tua borsa da guerra?». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Annahar (@annaharnews) Ad essere colpiti in modo massiccio dagli attacchi negli ultimi giorni sono stati il Libano meridionale e anche a Sud della capitale Beirut e la valle della Bekaa, in particolare nella zona di Balbeck. 🔗 Leggi su Open.online

