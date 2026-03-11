cristiani libanesi in fuga dai raid idf

Cristiani libanesi stanno lasciando le zone colpite dai raid dell’IDF nel Sud del Paese. Dopo l’uccisione di un sacerdote, i fedeli si sono messi in viaggio accompagnati dalle forze italiane della missione Unifil. Le comunità cristiane cercano rifugio lontano dai combattimenti, mentre i militari italiani garantiscono l’evacuazione delle persone coinvolte.

Dopo l’uccisione di padre Pierre nel Sud dello Stato, i fedeli scappano scortati dai militari italiani Unifil. Il ministro degli Esteri si appella al Vaticano. Il Papa: «Profondo dolore». Il governo libanese ha chiesto ufficialmente la mediazione del Vaticano per proteggere i villaggi cristiani del Sud del Paese dei Cedri. Nei bombardamenti è rimasto ucciso anche padre Pierre El Raii, parroco maronita di Qlayaa, mentre si trovava a casa di un fedele che era andato a soccorrere. Padre Pierre aveva deciso di restare accanto alla sua gente, nonostante gli ordini di evacuazione in tutta la zona. Il ministro degli Esteri di Beirut ha avuto un colloquio telefonico con l’arcivescovo Paul Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, per chiedere un immediato intervento per salvare la presenza cristiana nella regione. 🔗 Leggi su Laverita.info

