Dai video di bombardamenti con Macarena al grande affare della guerra | così Trump trasforma il cordoglio in propaganda

Su internet circolano video che mostrano bombardamenti accompagnati dalla canzone “Macarena”, mentre Donald Trump commenta i recenti sviluppi nel conflitto. In un primo momento aveva preso in considerazione l’invio di truppe sul campo, ma successivamente ha dichiarato che non è necessario inviarle. La sua posizione si è evoluta nel corso delle dichiarazioni pubbliche, senza che siano stati annunciati nuovi piani di intervento.

Inizialmente non aveva escluso l’invio di truppe. Poi, la rettifica: mandarle boots on the ground non è necessario. Anzi: è una “perdita di tempo perché hanno perso tutto. Hanno perso la loro Marina. Hanno perso tutto quello che potevano perdere”. Chi parla dei soldati americani è Donald Trump, mentre gli Stati Uniti contano le prime sei vittime. Erano tutti riservisti assegnati al 103° Comando di Sostegno, specializzato nel rifornimento alle truppe di cibo ed equipaggiamenti: sono morti domenica quando un drone ha colpito un centro di comando a Port Shuaiba, in Kuwait, all’indomani dell’attacco al Paese islamico che ha risposto con missili e droni verso Israele e diversi Stati arabi del Golfo che ospitano le forze armate Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

