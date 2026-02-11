Regione Toscana | protesta dei lavoratori per il taglio del salario accessorio Giani | Lo stop è arrivato dalla Corte dei Conti

I lavoratori della Regione Toscana sono scesi in piazza sotto la sede del Consiglio regionale per protestare contro il taglio del salario accessorio. Mentre all’interno si svolgeva una seduta dell’assemblea, i dipendenti hanno manifestato con cartelli e rabbia, chiedendo di riaprire il tavolo di confronto. Il presidente Giani ha spiegato che la decisione di bloccare gli aumenti è arrivata dalla Corte dei Conti, lasciando in sospeso le speranze dei lavoratori.

FIRENZE – Protesta sotto la sede del Consiglio regionale della Toscana da parte dei dipendenti della Regione contro il taglio del salario accessorio mentre all’interno è in corso una seduta dell’assemblea. Francesco Valtorta, portavoce della rsu di Regione Toscana per la Cgil, ha ricordato che “la nostra vertenza risale da molto tempo, col primo taglio di 2 milioni di euro sul fondo del salario accessorio. È chiaro che gli accadimenti politici di questi giorni hanno intrecciato la nostra vertenza con quella dei costi della politica. Questi soldi devono tornare nel fondo dei dipendenti pubblici perché con quelli paghiamo il salario accessorio che oggi accessorio non è, vista la pressione inflazionistica importante che ha ridotto la nostra capacità di spesa”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Regione Toscana: protesta dei lavoratori per il taglio del salario accessorio. Giani: “Lo stop è arrivato dalla Corte dei Conti” Approfondimenti su Regione Toscana La Corte dei Conti indaga sul Trapani Calcio e i soldi ricevuti dalla Regione Sicilia per il “turismo” Medolla, dopo mesi di protesta sbloccati i pagamenti del salario accessorio La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Regione Toscana Argomenti discussi: Nono assessore, ira dei dipendenti: Con quei soldi pagate il nostro salario; Giù le mani dai fondi per il salario aggiuntivo, domani presidio dei dipendenti della Regione – ASCOLTA; Domani a Firenze assemblea-presidio dei lavoratori della Regione; Sanità privata e Rsa, anche in Toscana scatta lo stato di agitazione. Contratti scaduti e stipendi sempre più bassi. Domani a Firenze assemblea-presidio dei lavoratori della RegioneFirenze, 10-2-2026 - Domani, dalle ore 11 alle ore 13, le lavoratrici e i lavoratori della Regione Toscana si riuniranno in assemblea-presidio davanti alla sede del Consiglio Regionale in via Cavour 2 ... nove.firenze.it Sanità privata e Rsa, anche in Toscana scatta lo stato di agitazioneAnche in Toscana monta la protesta delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata e delle Rsa. A distanza di settimane dall’incontro ... gonews.it Con Regione Toscana- Giovanisì e ai corsi gratuiti "Yes I Start Up Toscana" , il futuro della tua azienda è realtà: 60 ore di formazione 40 ore di percorso individuale per NEET e altre categorie di beneficiari posti fino a esaurimento Info bit.ly/4hTnZgy x.com Regione Toscana - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.