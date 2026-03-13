Corte dei conti | 85 milioni contestati attesa sentenza

La Corte dei conti della Lombardia ha avviato un’indagine preliminare riguardo alle spese sostenute dalla Fondazione Milano-Cortina in vista dei Giochi Olimpici. Sono stati contestati 85 milioni di euro e l’attenzione rimane sulla sentenza della Corte Costituzionale, prevista per il 5 maggio. La decisione sulla questione è attesa nei prossimi mesi.

La Corte dei conti della Lombardia ha aperto un’indagine preliminare sulle spese della Fondazione Milano-Cortina in vista dei Giochi Olimpici, attendendo la sentenza della Corte Costituzionale fissata per il 5 maggio. Parallelamente, l’ente di controllo ha contestato 85 milioni di euro nello scorso anno giudiziario, riuscendo a recuperare effettivamente 50 milioni attraverso le condanne al risarcimento. L’attenzione si concentra sulla natura giuridica della Fondazione: se sarà riconosciuta come soggetto privato, l’istruttoria si archiverà; se verrà confermata come ente pubblico, l’inchiesta diventerà formale. Il procuratore regionale Paolo... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corte dei conti: 85 milioni contestati, attesa sentenza Articoli correlati Corte dei Conti: “In Campania 70 milioni per smaltire le liste d’attesa”Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso del 2024 la Regione Campania ha destinato risorse pari a 72,084 milioni di euro per favorire lo smaltimento... Corte dei Conti, 72 milioni in Campania per smaltire le liste d’attesaLa Regione Campania ha destinato oltre 70 milioni di euro per smaltire le liste d'attesa. Altri aggiornamenti su Corte dei conti 85 milioni contestati... Temi più discussi: Corte dei conti Lombardia, nel 2025 oltre 3.400 richieste istruttorie e segnalazioni per 85 milioni di euro; Corte dei Conti, 85 milioni di danni erariali nel 2025. Faro sull'urbanistica: aperte 10 istruttorie; Inps, controllate 85 Ipab, inviate segnalazioni alla Corte dei conti; Corte dei Conti, faro sull’urbanistica milanese: aperte dieci istruttorie. Corte dei Conti, faro sull’urbanistica milanese: aperte dieci istruttorieInaugurazione dell’anno giudiziario, i magistrati contabili fanno il punto sulle inchieste. Nel 2025, danni erariali complessivi per 85 milioni. Verifiche anche sulla vendita di San Siro ... msn.com Inps, controllate 85 Ipab, inviate segnalazioni alla Corte dei contiSono state controllate tutte le 85 Ipab presenti in Sicilia. Si tratta, come è noto, di sono enti di natura pubblica, vigilati dalla Regione, che cronicamente soffrono di una gestione precaria e di ... ansa.it Corte Ue, il cambio di genere circola in tutta l'Unione x.com Il rapper statunitense è stato condannato ieri dall'Alta Corte di Los Angeles. Tra le altre cose, aveva obbligato il lavoratore a farsi una doccia, accusandolo di puzzare - facebook.com facebook