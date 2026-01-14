Operazioni di scarico merci in pieno centro storico, strada chiusa al transito.

Giovedì 15, in Corso Porta Reno a Ferrara, si svolgeranno operazioni di scarico merci che comporteranno la chiusura temporanea della strada al transito, dalle 8 alle 16. Durante questa fascia oraria, il traffico proveniente da Corso Martiri della Libertà e Piazza Trento Trieste sarà deviato, con modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo.

Temporanee modifiche alla viabilità per operazioni di scarico merci. Nella giornata di giovedì 15 dalle 8 alle 16, in corso Porta Reno, a Ferrara, il fornice solitamente adibito al transito dei veicoli con provenienza da corso Martiri della Libertà e piazza Trento Trieste

