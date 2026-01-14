Napoli scarico meno cattivo ha perso punti pesanti contro i modesti Verona e Parma

Il Napoli, apparso scarico e meno incisivo, ha subito una battuta d’arresto importante perdendo punti contro Verona e Parma, squadre considerate modeste. La prestazione della squadra è stata deludente, rallentando così la corsa allo scudetto. Questa fase rappresenta un momento di riflessione per il club, che dovrà ritrovare energia e concentrazione per mantenere alta la competitività in campionato.

Male la prestazione oltre a un risultato che rallenta la corsa scudetto. Dopo la grande prova contro l'Inter, un passo indietro degli azzurri di fronte al muro gialloblù: appaiono più scarichi e meno cattivi. Le rotazioni, questa volta, non hanno sortito effetto e la coperta corta di Conte inizia a far sentire gli effetti. A non funzionare è stata soprattutto la catena di destra con Mazzocchi che si pesta i piedi con Di Lorenzo mentre a sinistra Olivera non incide mai. Nel primo tempo il tema della partita si vede subito. Neres ancora spaventato per la botta alla caviglia. I ricambi hanno snaturato il modulo nonostante il grande impegno di Mazzocchi.

