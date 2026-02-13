Corriere dello Sport | Fiducia McT Beukema influenzato

Napoli, ieri pomeriggio, Scott McTominay non ha partecipato all’allenamento congiunto contro l’Ischia a causa di una leggera influenza che lo ha colpito nelle ultime ore.

"> NAPOLI – Scott McTominay non era in campo ieri pomeriggio nell’allenamento congiunto contro l’Ischia. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il centrocampista prosegue nel percorso di recupero e le prossime ore saranno decisive per capire se potrà essere a disposizione contro la Roma. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, anche oggi le sue condizioni verranno monitorate con attenzione. C’è fiducia: l’obiettivo è rispettare il programma e rivederlo in campo domenica al Maradona. Non a caso, martedì contro il Como era rimasto a riposo proprio per garantirgli una settimana piena di lavoro e consentirgli di smaltire l’infiammazione al tendine del gluteo, un fastidio ricorrente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Scott McTominay non sarà in campo domani sera contro il Como.

