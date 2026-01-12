Addio a Gino Nicolais morto il Prof delle opere pubbliche | lutto nel mondo accademico e politico italiano

È deceduto Luigi Nicolais, noto docente universitario, ex ministro e Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. La sua figura ha lasciato un'impronta significativa nel settore delle opere pubbliche e nel mondo accademico e politico italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama istituzionale e scientifico nazionale.

