È morto l' avvocato Chizzoniti | il cordoglio del mondo politico

È venuto a mancare l'avvocato Aurelio Chizzoniti, noto penalista e figura politica di Reggio Calabria. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo forense e per la comunità locale. Le istituzioni cittadine esprimono il proprio cordoglio ricordando un professionista di grande rilievo, il cui impegno ha lasciato un'impronta importante nel panorama calabrese.

Reggio Calabria: è morto Aurelio Chizzoniti, grande protagonista della storia politica e giuridica della città - È scomparso nella notte l’avvocato Aurelio Chizzoniti, stimato professionista del foro reggino, personaggio di primo piano del panorama politico e giuridico di Reggio Calabria e protagonista autorevol ... strettoweb.com

