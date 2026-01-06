È morto l' avvocato Chizzoniti | il cordoglio del mondo politico
È venuto a mancare l'avvocato Aurelio Chizzoniti, noto penalista e figura politica di Reggio Calabria. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo forense e per la comunità locale. Le istituzioni cittadine esprimono il proprio cordoglio ricordando un professionista di grande rilievo, il cui impegno ha lasciato un'impronta importante nel panorama calabrese.
Questa notte è morto l'avvocato Aurelio Chizzoniti, noto penalista e politico reggino. Il ricordo delle istituzioni cittadine appresa la notizia della scomparsa di un professionista, gigante del panorama politico, culturale e forense di Reggio e dell'intera Calabria.Il presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
