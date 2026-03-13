Coppa del Mondo Vittozzi | Contenta della mia gara sono partita molto bene

Durante la gara di Coppa del Mondo di Biathlon, Lisa Vittozzi ha dichiarato di essere soddisfatta della propria prestazione, sottolineando di aver iniziato molto bene la competizione. La atleta italiana ha concluso la prova con un risultato che la vede vicina alla prima posizione, sfiorandola di poco. L’evento si è svolto il 13 marzo 2026 a Otepae.

Otepae, 13 marzo 2026 – Ha sfiorato di un nulla il primo posto in Coppa del Mondo di Biathlon Lisa Vittozzi. L’Azzurra ha piazzato il secondo posto nella Sprint Femminile in programma a Otepae e ha mancato di poco la vittoria (a 2?9). Quest’ultima è andata alla francese Julia Simon che ha ottenuto, dunque, il successo in 21’29?5. Il terzo posto è stato conquistato, invece, dall’altra transalpina Lou Jeanmonnot, a 22?9. “Sono soddisfatta della mia prestazione – racconta, come riporta fisi.org -, sono partita molto bene, ero un po’ preoccupata per il poligono perché ho fatto fatica ad azzerare a causa del vento, però ho visto che davanti a me sparavano tutto bene e mi sono tranquillizzata lavorando su ogni colpo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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