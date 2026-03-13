Coppa del Mondo Franzoni velocissimo in discesa a Courchevel | è secondo a soli 9 centesimi

Durante la tappa di Courchevel di Coppa del Mondo di sci alpino, un atleta italiano si è distinto per la velocità in discesa, conquistando il secondo posto a soli 9 centesimi dal vincitore. La gara si è svolta il 13 marzo 2026 e ha visto protagonisti gli sciatori di alto livello provenienti da diverse nazioni. L’atleta azzurro ha completato la discesa con un tempo molto rapido, dimostrando ottime prestazioni sulla pista francese.

Courchevel, 13 marzo 2026 – Un super secondo posto arriva dallo sci alpino azzurro e nella tappa di Courchevel di Coppa del Mondo. Giovanni Franzoni prosegue la striscia positiva della stagione e a seguito dei podi iridati nel circuito e all’argento avuto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si prende un altro podio (6 podi complessivi con tre vittorie). Lo fa mettendo l’argento al collo sulle Alpi Francesi e in discesa libera. Il velocista della neve taglia il traguardo a soli 9 centesimi dal vincitore di tappa Kriechmayr, che sale sul primo gradino con il tempo di 1’47?26. Il podio è completato da Marco Odermatt a 0?31. Domani ancora in gara, fino a domenica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Franzoni secondo nella discesa di Courchevel, Coppa del Mondo a OdermattIl bresciano delle Fiamme Gialle si ferma a soli 9 centesimi da Vincent Kriechmayr COURCHEVEL (FRANCIA) - Giovanni Franzoni chiude secondo nella... Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni secondo a 9 centesimi Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialità Tutti gli aggiornamenti su Coppa del Mondo Franzoni velocissimo in... Temi più discussi: Sesto tempo per Franzoni nella prima prova della discesa di Courchevel. Bailet al comando; Coppa del Mondo, Franzoni secondo nella discesa libera a Courchevel; Alle 11.00 lo start della discesa di Courchevel che torna in CdM: Franzoni per un altro podio, Odermatt per le coppe; LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Bailet sorprende tutti. Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in discesa: Franzoni e Paris si giocano il podioLo svizzero svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di discesa libera alla vigilia delle Finali di Lillehammer (Norvegia), con un margine di ... oasport.it Coppa del mondo di sci, Franzoni secondo in discesa a CourchevelGiovannI Franzoni regala un altro podio all'Italia: l'azzurro è secondo in 1.47.35 nella discesa di Coppa del Mondo di Courchevel sulla pista Eclipse. Con questo risultato Franzoni consolida anche il ... sport.sky.it Laura Pirovano al comando nella Coppa del Mondo di discesa. Non è arrivata l'ultima qualificati alle Finali DAI Mondiali juniores - facebook.com facebook Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Courchevel (Francia) - Giovanni Franzoni è secondo nella discesa libera, battuto per soli 9 centesimi dall'austriaco Vincent Kriechmayr! Per il finanziere bresciano, argento olimpico a Bormio, si tratta del 5° podio stagionale i x.com