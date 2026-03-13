Franzoni secondo nella discesa di Courchevel Coppa del Mondo a Odermatt

Giovanni Franzoni, atleta delle Fiamme Gialle, si è piazzato secondo nella discesa di Courchevel, una delle tappe della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La sua performance si è conclusa a soli 9 centesimi dal vincitore, Vincent Kriechmayr. La gara si è svolta sulla pista francese, con Franzoni che ha ottenuto un risultato di rilievo in questa competizione.

Il bresciano delle Fiamme Gialle si ferma a soli 9 centesimi da Vincent Kriechmayr COURCHEVEL (FRANCIA) - Giovanni Franzoni chiude secondo nella discesa di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Il quasi 25enne bresciano delle Fiamme Gialle, argento olimpico in carica, si ferma a soli nove centesimi da Vincent Kriechmayr (1'47"26), che riporta l'Austria alla vittoria in discesa in Coppa del Mondo dopo 23 gare. Completa il podio lo svizzero Marco Odermatt (+0"31), che chiude matematicamente i giochi sia in Coppa del Mondo generale che nella Coppetta di discesa, grazie all'uscita del connazionale Franjo Von Allmen.