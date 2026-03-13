Coppa del Mondo di sci alpino Franzoni è ancora sul podio | argento nella discesa di Courchevel

Nella discesa di Courchevel della Coppa del Mondo di sci alpino, il gardesano ha ottenuto un secondo posto, conquistando un argento. L’atleta ha concluso con un tempo di 1’47”26, a soli 9 centesimi dal vincitore, un veterano austriaco che ha fatto meglio trovando le linee più veloci. La gara si è svolta con numerosi atleti in competizione, tutti alla ricerca del miglior risultato.

Il gardesano manca di soli 9 centesimi la terza vittoria stagionale: l’austriaco veterano trova le linee giuste per batterlo di misura con 1’47"26. Terzo podio in discesa per il vicecampione olimpico, quinto complessivo stagionale. Odermatt matematicamente padrone della generale a sei gare dal termine. Giovanni Franzoni torna sul podio e si conferma tra i migliori discesisti del mondo. Nella gara di Coppa del Mondo disputata sulla pista Eclipse di Courchevel, in Francia — palcoscenico dei Mondiali 2023 e del prossimo appuntamento olimpico nel 2030 — il ventiquattrenne di Manerba sul Garda centra un altro risultato di altissimo livello, chiudendo secondo a soli 9 centesimi dal vincitore Vincent Kriechmayr. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni e Paris a caccia del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Courchevel, valevole per la Coppa del...

Leggi anche: Coppa del Mondo, Franzoni nella leggenda dello sci alpino: vince in discesa a Kitzbuhel

Giovanni FRANZONI da sogno: sontuoso acuto in discesa sulla STREIF davanti a ODERMATT I HIGHLIGHTS

Contenuti e approfondimenti su Coppa del Mondo di sci alpino Franzoni...

Temi più discussi: L’Italia tocca 147 vittorie nella Coppa del mondo femminile, Curtoni sale a quota 4; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino; Coppa del Mondo, Laura Pirovano firma una doppietta da sogno: l’azzurra vince anche la seconda discesa in Val di Fassa; Valanga rosa nel SuperG Val di Fassa, due azzurre fra le prime tre: vince Elena Curtoni, 3ª Zenere.

Marco Odermatt vince la quinta Coppa del Mondo con 6 gare di anticipo. Il record di Hirscher è nel mirinoMarco Odermatt ha matematicamente vinto la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, garantendosi la Sfera di Cristallo generale con addirittura sei gare di anticipo sul termine della stagione. Grazie ... oasport.it

Sci alpino, Coppa del mondo maschile a Courchevel e femminile a Are: a che ora e dove vedere le gare in direttaGli appuntamenti del circo bianco da venerdì 13 a domenica 15 marzo con tre gare di velocità per gli uomini-jet e due nelle discipline tecniche per le donne ... today.it

ODERMATT VINCE LA COPPA DEL MONDO GENERALE Marco Odermatt conquista matematicamente la Coppa del Mondo generale per il quinto anno consecutivo! Al campione svizzero bastava entrare nei primi nove nella discesa di Courchevel: il terzo - facebook.com facebook

Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Courchevel (Francia) - Giovanni Franzoni è secondo nella discesa libera, battuto per soli 9 centesimi dall'austriaco Vincent Kriechmayr! Per il finanziere bresciano, argento olimpico a Bormio, si tratta del 5° podio stagionale i x.com