Coppa del Mondo Franzoni nella leggenda dello sci alpino | vince in discesa a Kitzbuhel

Il 24 gennaio 2026, a Kitzbühel, Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria in discesa nella Coppa del Mondo di sci alpino. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo per lo sci italiano, confermando il talento del giovane atleta e contribuendo a scrivere un nuovo capitolo nella storia dello sci alpino maschile. Un successo che sottolinea la crescita e le ambizioni del nostro sciatore a livello internazionale.

Kitzbuhel, 24 gennaio 2026 – E’ un momento storico molto importante per lo sci alpino maschile tricolore e lo è grazie al giovane Giovanni Franzoni che prosegue a stupire, a seguito degli splendidi risultati conquistati in Coppa del Mondo, in stagione. L’Azzurro ha ottenuto, nella giornata di oggi, il primo gradino del podio a Kitzbuhel e in discesa libera, con il tempo di 1’52?31. Secondo è Marc Odermatt a +0.07, mentre terzo sul podio arriva Maxence Muzaton a +0.39. Franzoni è il nuovo re della Streif e a soli 24 anni è entrato nella leggenda tricolore e mondiale dello sci alpino. A trionfare sulla straordinaria pista iridata, prima di lui, sono stati Dominik Paris (3 volte nel 2013, 2017 e 2019), Kristian Ghedina nel 1998 e Peter Fill nel 2016.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Coppa del Mondo di Sci Alpino, Franzoni è nella storia: vince in superG a WengenGiovanni Franzoni conquista il suo primo podio in Coppa del Mondo, vincendo il Super-G a Wengen.

Giovanni Franzoni vince la discesa libera di Kitzbühel, la gara più importante dello sciGiovanni Franzoni ha vinto la discesa libera di Kitzbühel, una delle competizioni più prestigiose dello sci alpino.

