Cooking Quiz l' alberghiero di Cervia brilla nelle prove e conquista la finale di Parma

Il Cooking Quiz ha coinvolto l’istituto alberghiero di Cervia, portando gli studenti a superare le prove con grande entusiasmo. La causa è l’impegno tra lezioni pratiche e teoria, che ha permesso ai giovani di migliorare le proprie competenze. Durante le sfide, i partecipanti hanno dimostrato creatività e abilità in cucina, portando la scuola verso la finale di Parma. Ora, i ragazzi si preparano a affrontare la prossima tappa della competizione.

Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Cervia, coinvolgendo studenti e studentesse dell’I.I.S. "T. Guerra" in una giornata all’insegna dell’apprendimento e della competizione. Il progetto didattico, di respiro europeo, da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e percorsi formativi innovativi basati su formazione, gamification e confronto. Al termine delle tappe cervesi, le classi 4^B indirizzo Enogastronomia, 4^H e 4^G indirizzo Sala-Vendita e 4^A indirizzo Pasticceria hanno conquistato il pass per la Finalissima, in programma il 6 maggio 2026 a Parma, presso l’Auditorium Paganini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

L'Istituto alberghiero "Serafino Riva" di Sarnico brilla al Cooking Quiz e conquista la finaleL'Istituto alberghiero "Serafino Riva" di Sarnico si distingue al Cooking Quiz 2026, raggiungendo la finale.

Il "Marcora" di Piacenza brilla al Cooking Quiz e conquista la finale internazionale di ParmaIl "Marcora" di Piacenza si distingue al Cooking Quiz, qualificandosi per la finale internazionale di Parma.

L'Alberghiero di Erice brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale di ParmaIl Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Erice. Gli studenti e le studentesse dell'I.I.S. I. e V. Florio sono stati protagonisti del progetto

L'Istituto Alberghiero Buscemi di San Benedetto del Tronto brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale di ParmaFormazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a San Benedetto del Tronto. Gli studenti e le studentesse dell'IPSSAR Buscemi sono stati protagonisti del progetto didattico

