Autovelox mobili in Lombardia controlli della velocità sino a domenica 1 marzo Ecco dove e quando

L’autovelox mobili in Lombardia sono stati installati per ridurre gli incidenti causati da eccesso di velocità, in risposta alle preoccupazioni degli automobilisti. I controlli saranno attivi fino a domenica 1 marzo, coinvolgendo principali arterie stradali e zone ad alta frequentazione. Nonostante le restrizioni meteo con nebbia, le forze dell’ordine intensificano le verifiche per garantire la sicurezza di tutti. Le pattuglie monitorano costantemente i limiti di velocità nelle aree più critiche.

Milano, 23 febbraio 2026 – Per chi guida primi giorni della settimana a rischio nebbia in Lombardia poi attenzione annunciate dalle previsioni meteo ma soprattutto rispettate i limiti di velocità. Ecco dove saranno da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo su strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili della Polizia Stradale. Non dimenticatevi però che il rispetto dei limiti vuol dire salvaguardare la vostra e soprattutto altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Una strada congestionata a tutte le ore e attraversata da macchine e mezzi pesanti a velocità sostenute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

