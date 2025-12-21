Alzheimer caos rette e migliaia di anziani coinvolti nelle rsa dopo la sentenza | I rimborsi? Non sono automatici

Le recenti decisioni giudiziarie hanno portato a un cambiamento nelle modalità di pagamento delle rette per gli anziani affetti da Alzheimer in strutture residenziali. La sentenza ha chiarito che i rimborsi non sono automatici, e le famiglie o i Comuni devono contribuire ai costi, a seconda delle situazioni economiche. È importante comprendere come queste norme influenzeranno le famiglie e il sistema assistenziale.

Milano, 21 dicembre 2025 – Rette per persone con Alzheimer in Rsa? La gratuità non è scontata: le famiglie, o i Comuni qualora ci fossero bisogni economici, devono compartecipare ai costi. Un nuovo tassello nella complessa vicenda delle rette Alzheimer in Rsa arriva dalla Corte d'appello di Milano che ha rigettato l'appello dell'erede di una persona affetta da morbo di Alzheimer, deceduta nel 2023, che chiedeva il rimborso delle somme versate a una Rsa. In assenza di interventi normativi, negli ultimi anni sono state diverse le sentenze di Corti d'Appello e Cassazione che hanno stabilito che queste spese, per persone che necessitano di assistenza strettamente integrata e continua, devono essere interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) e non delle famiglie, aprendo uno scenario d'incertezza assoluta.

