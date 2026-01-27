Nuovi controlli della polizia a San Berillo sanzioni per cinquemila euro a sette attività commerciali

La polizia ha effettuato nuovi controlli nel quartiere San Berillo, sanzionando sette attività commerciali per un totale di cinquemila euro. L’intervento, condotto in collaborazione con le forze locali, mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nel quartiere. Questi controlli rappresentano un’attenzione costante alle problematiche di San Berillo, con l’obiettivo di mantenere un ambiente civile e sicuro per residenti e commercianti.

A distanza di appena una settimana dal precedente intervento, la polizia, in collaborazione con la polizia locale, è tornata a presidiare il quartiere San Berillo con un nuovo servizio di controllo straordinario.L'attività rientra in un piano mirato predisposto dalla questura di Catania, volto a.

