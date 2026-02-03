Controlli straordinari a San Cristoforo | tre esercizi commerciali denunciati per furto di energia elettrica

La polizia ha effettuato controlli straordinari a San Cristoforo, concentrandosi su tre esercizi commerciali. Durante le verifiche, sono stati scoperti casi di furto di energia elettrica e le attività sono state denunciate. L’operazione è nata per contrastare questo tipo di illeciti e garantire più sicurezza nel quartiere.

Contestualmente, sono state riscontrate irregolarità amministrative come assenza di autorizzazioni, occupazione abusiva di suolo pubblico e mancanza di prezzi esposti, con sanzioni complessive pari a 4.000 euro La polizia ha coordinato un controllo straordinario del territorio finalizzato a contrastare casi di furto di energia elettrica. L’intervento si è concentrato nel quartiere San Cristoforo e ha visto impegnati i poliziotti della squadra volanti della questura di Catania con il supporto degli agenti del Reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale” e della sezione “annona” della polizia locale, insieme al personale tecnico della società di distribuzione dell’energia elettrica.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su San Cristoforo Controlli

La polizia ha avviato controlli intensi nel quartiere San Cristoforo per fermare i furti di energia.

Nella serata di giovedì 22 gennaio 2026, il commissariato di Jesi, in collaborazione con la polizia locale, ha effettuato controlli straordinari sul territorio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Cristoforo Controlli

Argomenti discussi: NUOVI CONTROLLI STRAORDINARI NEL QUARTIERE SAN BERILLO: VERIFICHE IN STRADA E IN 7 ATTIVITÀ COMMERCIALI, SANZIONI PER 5.000 EURO - Questura di Catania | Polizia di Stato; Controlli straordinari a San Cristoforo: sequestrate centinaia di dosi di droga, munizioni e una pistola giocattolo; Controlli straordinari a Catania: scoperti allacci abusivi alla rete idrica ed elettrica, sequestri di droga e sanzioni ad automobilisti CLICCA PER IL VIDEO; Controlli straordinari a Ostia e nell’entroterra: focus ai Lotti. Polizia e Locale insieme contro criminalità e degrado.

Catania. Controlli straordinari contro il furto di energia nel quartiere San CristoforoLa Polizia di Stato ha coordinato un controllo straordinario del territorio finalizzato a contrastare casi di furto di energia elettrica. L’intervento si è concentrato nel quartiere San Cristoforo ... libertasicilia.it

Controlli a San Cristoforo: scoperti contatori manomessi e titolari denunciati per furto di energia elettricaDenunce e sanzioni per varie irregolarità sono scattati nel popoloso quartiere storico di Catania. In particolare nelle vie Vittorio Emanuele, Garibaldi, delle Medaglie d’Oro e Ittar ... lasicilia.it

Catania, armi clandestine nel quartiere San Cristoforo: arrestato 53enne dai Carabinieri Catania, quartiere San Cristoforo: arrestato 53enne che trasformava armi giocattolo in armi da sparo e fabbricava munizioni. Sequestri e perquisizioni dei Carabinieri. # - facebook.com facebook