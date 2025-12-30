Controlli serrati per il Natale | sequestrati migliaia di prodotti scoperti lavoratori in nero

Durante il periodo natalizio, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire il rispetto delle norme, sequestrando migliaia di prodotti e scoprendo lavoratori irregolari. Il comando provinciale della Guardia di Finanza ha avviato un piano di intervento su tutto il territorio, mirato a tutelare la legalità economico-finanziaria e prevenire pratiche illecite durante le festività.

Nell'ambito di un potenziamento dei servizi a tutela della legalità economico-finanziaria durante il periodo delle festività, il comando provinciale della guardia di finanza ha avviato un piano di intervento in diverse aree del territorio con i competenti reparti.

