Fondosviluppo premia la cooperativa iCare per il contrasto alla violenza di genere
Fondosviluppo ha riconosciuto la cooperativa iCare per il suo impegno nel contrasto alla violenza di genere. Il premio, assegnato nell’ambito del bando “ROMPI IL SILENZIO” e della campagna #fattisentirecontrolaviolenza di Confcooperative, valorizza le attività di accoglienza, prevenzione e autonomia svolte dal Centro Antiviolenza “La Voce delle Donne” sul territorio. Un riconoscimento importante per il lavoro di sensibilizzazione e supporto alle vittime.
Comunicato Stampa Riconoscimento al Centro Antiviolenza “La Voce delle Donne” per il lavoro di accoglienza, prevenzione e autonomia delle vittime sul territorio Nell’ambito del bando “ROMPI IL SILENZIO” di Fondosviluppo, promosso nell’ambito della campagna nazionale #fattisentirecontrolaviolenza di Confcooperative che mira . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
