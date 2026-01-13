Fondosviluppo premia la cooperativa iCare per il contrasto alla violenza di genere

Fondosviluppo ha riconosciuto la cooperativa iCare per il suo impegno nel contrasto alla violenza di genere. Il premio, assegnato nell’ambito del bando “ROMPI IL SILENZIO” e della campagna #fattisentirecontrolaviolenza di Confcooperative, valorizza le attività di accoglienza, prevenzione e autonomia svolte dal Centro Antiviolenza “La Voce delle Donne” sul territorio. Un riconoscimento importante per il lavoro di sensibilizzazione e supporto alle vittime.

