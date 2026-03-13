Chi era Bruno Contrada l’ex alto funzionario dei Servizi negli anni delle stragi | misteri e condanne Rivoglio il mio onore

Bruno Contrada è stato un ex alto funzionario dei Servizi di sicurezza italiani, attivo negli anni delle stragi. Ha ricoperto ruoli di rilievo come dirigente della Questura e figura di spicco del Sisde, il servizio segreto interno attivo dal 1977 al 2007. Negli anni ha affrontato processi e condanne, mentre oggi chiede di riacquistare il suo onore.

Super poliziotto, dirigente della Questura, figura di spicco del Sisde, il Servizio segreto italiano attivo dal 1977 al 2007 specializzato nella sicurezza interna. Bruno Contrada, morto nella serata di ieri a Palermo all’età di 94 anni, è stato uno dei protagonisti della stagione delle stragi in Italia. Lui stesso è rimasto per anni al centro di una lunga e controversa vicenda giudiziaria legata alla lotta alla mafia. (ANSA FOTO) – Notizie.com Contrada fu anche condannato a 12 anni di carcere, negli anni ’90, per concorso esterno in associazione mafiosa, pena che scontò per alcuni anni. 🔗 Leggi su Notizie.com

