Contrada | 20 anni di processi e la riabilitazione finale

È scomparso a 94 anni Bruno Contrada, una figura chiave nei servizi segreti italiani durante gli anni più intensi della lotta contro la mafia a Palermo. Dopo oltre vent'anni di processi, ha ottenuto infine la riabilitazione legale, confermando la fine di un lungo percorso giudiziario. La sua vita è stata strettamente legata alle vicende di quegli anni cruciali per la lotta alla criminalità organizzata.

È scomparso all’età di 94 anni Bruno Contrada, figura centrale nella storia dei servizi segreti italiani durante il periodo più violento della guerra di mafia a Palermo. La sua vita professionale e giudiziaria rappresenta un caso studio complesso su come le norme penali si evolvono nel tempo e come la giustizia internazionale possa ribaltare sentenze definitive emesse dai tribunali nazionali. L’ex numero tre del Sisde, nato a Napoli ma cresciuto e operante a Palermo, ha lasciato dietro di sé una vicenda giudiziaria durata oltre vent’anni, caratterizzata da arresti, condanne, assoluzioni e infine dalla revisione ottenuta grazie a un parere della Corte Europea dei diritti dell’uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

