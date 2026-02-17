Milano-Cortina 2026 la staffetta azzurra del pattinaggio a medaglia sicura | in finale dopo 20 anni Verdetti da biathlon e curling – Le gare di oggi 17 febbraio

Il team italiano di pattinaggio di velocità ha raggiunto la finale a Milano-Cortina 2026, dopo 20 anni di assenza, grazie alle prestazioni di Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. La loro qualificazione è arrivata con grande entusiasmo e un record personale che ha sorpreso gli avversari. Oggi, le gare di biathlon e curling hanno confermato il buon momento degli atleti italiani, che puntano a portare a casa le prime medaglie.

L'Italia è già certa di conquistare una medaglia nella staffetta di pattinaggio di velocità con Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. Sarà oro o argento, con la finale – dopo 20 anni – in programma alle 16.28 contro gli Stati Uniti. La nazionale maschile di biathlon è invece impegnata nella staffetta 4×7,5 km. Il quartetto composto da Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin dovrà però disputare una gara impeccabile per provare a salire sul podio. Staffetta donne biathlon, Passler resta fuori. Niente olimpiadi per Rebecca Passler, prima sospesa dai giochi perché risultata positiva al letrozolo e poi riammessa.🔗 Leggi su Open.online Milano Cortina 2026, l'Italia Team tra qualifiche e gare: pattinaggio di figura e curling nel sogno di una medagliaLa prima giornata di Milano Cortina 2026 si apre con risultati sorprendenti per l'Italia. Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina: gli azzurri del curling sognano il bronzo – Tutte le gare di oggi 10 febbraioMartedì 10 febbraio, a Milano e Cortina, gli azzurri del curling cercano il podio. La bellissima prova della coppia azzurra del pattinaggio di figura, alla fine è quarto posto