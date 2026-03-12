Porta i fiori per Lorusso ma scoppia la protesta | Clancy contestata in via Mascarella

Durante la commemorazione di Francesco Lorusso in via Mascarella a Bologna, un uomo ha portato dei fiori per ricordarlo, ma subito sono scoppiate proteste. La presenza di Clancy, contestato dai partecipanti, ha causato momenti di tensione tra la folla. La manifestazione si è svolta in un clima acceso, con alcuni presenti che hanno espresso disappunto nei confronti di Clancy.

Momenti di forte tensione in via Mascarella, a Bologna, durante la commemorazione di Francesco Lorusso, lo studente militante di Lotta Continua ucciso nel 1977 da un colpo sparato da un carabiniere durante gli scontri di piazza. La vicesindaca Emily Clancy, arrivata per deporre un mazzo di fiori. Commemorazione di Francesco Lorusso, contestata la vicesindaca Clancy. "Francesco era un rivoluzionario, oggi gli sputereste addosso", urlano i ragazzi di Cua in Mascarella a Bologna. Clancy contestata alla cerimonia per Lorusso. Botta e risposta: paragonate il Pilastro al '77? "Forse è peggio" Bologna, 11 marzo 2026 – "Nessuna memoria condivisa", intonano collettivi e presenti, e aggiunge uno, "soprattutto con chi manda 200 poliziotti al...