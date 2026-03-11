Commemorazione di Francesco Lorusso contestata la vicesindaca Clancy Video

Da ilrestodelcarlino.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la commemorazione di Francesco Lorusso, alcuni giovani del Cua hanno contestato la vicesindaca Clancy con insulti e urla. In un video diffuso online, i manifestanti hanno gridato che Lorusso era un rivoluzionario e hanno rivolto commenti provocatori alla rappresentante istituzionale. La contestazione ha attirato l’attenzione di passanti e media presenti alla cerimonia.

“Francesco era un rivoluzionario, oggi gli sputereste addosso”, urlano i ragazzi di Cua in Mascarella a Bologna  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

