Commemorazione di Francesco Lorusso contestata la vicesindaca Clancy Video

Durante la commemorazione di Francesco Lorusso, alcuni giovani del Cua hanno contestato la vicesindaca Clancy con insulti e urla. In un video diffuso online, i manifestanti hanno gridato che Lorusso era un rivoluzionario e hanno rivolto commenti provocatori alla rappresentante istituzionale. La contestazione ha attirato l’attenzione di passanti e media presenti alla cerimonia.