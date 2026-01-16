Douglas Costa Chievo annuncio del presidente Laterza! Ecco la verità sull’approdo dell’ex Juventus in Serie D…Cosa ha detto
Il presidente del Chievo, Pietro Laterza, ha recentemente commentato l’approdo di Douglas Costa in Serie D. In un’intervista, ha condiviso dettagli sulla trattativa e chiarito i motivi della scelta. Questo annuncio rappresenta un punto di svolta nel calciomercato dilettantistico, offrendo una panoramica trasparente e sobria su un trasferimento che ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.
Pietro Laterza, imprenditore e presidente del Chievo (oltre che dell’Al-Ittifaq), sta riscrivendo le regole del calciomercato dilettantistico. Dopo aver riportato in vita lo storico marchio veronese, ha messo a segno un colpo che ha fatto il giro del mondo: l’ingaggio dell’ex Juventus e Bayern Monaco, Douglas Costa, per tentare la scalata immediata verso il professionismo. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: COME CONVINCERE UN CAMPIONE «Con il Chievo siamo secondi nel girone B a quota 34 punti, l’obiettivo è tornare tra i professionisti prima possibile. Douglas farà subito la differenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
