Lobotka torna a disposizione del Napoli dopo un infortunio e si aggrega nuovamente alla squadra. Il centrocampista slovacco si è unito ai compagni in vista della partita contro il Lecce. La formazione azzurra si sta preparando per l'incontro, con il ritorno di Lobotka che rafforza il centrocampo. La squadra si concentra sulla prossima sfida, mentre il centrocampista si reintegra nel gruppo.

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Lecce con un centrocampo che torna lentamente a ricomporsi. I cosiddetti “Fab Four” non sono ancora completi, ma Antonio Conte può già ritrovare tre dei suoi uomini chiave: Anguissa, McTominay e De Bruyne. All’appello manca soltanto Stanislav Lobotka, il regista della squadra, destinato a rientrare nella prossima gara contro il Cagliari prima della sosta. L’idea dello staff tecnico è chiara: evitare rischi inutili dopo una stagione segnata da diversi problemi fisici. Il recupero dello slovacco sarà gestito con prudenza anche in vista degli impegni della sua nazionale. Contro il Lecce, dunque, Conte dovrebbe affidarsi a una mediana che parla inglese: Anguissa, McTominay, De Bruyne e Gilmour rappresentano una linea di grande qualità e intensità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte ritrova tre Fab Four: Lobotka rientra a Cagliari

