Raspadori Juve bianconeri ancora in corsa per l’attaccante dell’Atletico Madrid? Cosa filtra sul futuro e le possibili mosse per gennaio

La Juventus resta interessata a Giacomo Raspadori come possibile rinforzo offensivo, ma le trattative con l’Atletico Madrid e il ritorno di Roma sono in fase avanzata. Le strategie per gennaio si delineano con cautela, mentre le voci sul futuro dell’attaccante si intensificano. In questo contesto, capire le mosse dei club e le prospettive di mercato è essenziale per valutare le chances di un trasferimento.

Raspadori Juve, obiettivo in salita per Comolli: Spalletti lo vorrebbe per il dopo Vlahovic, ma i giallorossi hanno quasi chiuso il colpo. Le complesse dinamiche del mercato invernale impongono alla Juventus di guardare con estrema attenzione alle opportunità in entrata per ridisegnare l'attacco a disposizione di Luciano Spalletti. Con la situazione di Dusan Vlahovic sempre più in bilico, sospesa tra il lungo infortunio che lo terrà fuori fino a marzo e le insistenti sirene catalane del Barcellona, la dirigenza della Continassa ha la necessità impellente di individuare un profilo tecnico capace di garantire qualità, imprevedibilità e versatilità al reparto avanzato.

Juve, scudetto possibile: Capello elogia gli esterni bianconeri e apre alla corsa a cinque - Juve, scudetto possibile: Capello elogia gli esterni bianconeri e apre alla corsa a cinque Da Yildiz a Conceição, la Juventus crea superiorità sulle fasce. tuttojuve.com

Juventus-Dybala: in caso di fumata nera Raspadori scala posizioni per il futuro - L’appuntamento dovrebbe essere fissato per giovedì e così è pronta ad entrare nel vivo la trattativa della Juventus per il rinnovo di Paulo Dybala. it.blastingnews.com

#Carnevali a Tuttosport: “ #Frattesi perfetto per #Spalletti e la #Juve: Davide è forte, ha bisogno di giocare. #Raspadori all’ #ASRoma Non penso che l’ #AtleticoMadrid si liberi facilmente di Jack. Meravigliato del fatto che in estate nessun club italiano abbia p x.com

Calciomercato, il Barcellona pensa a Vlahovic. Roma tra Raspadori e Zirkzee La sessione invernale prende il via il 1° gennaio. Juve al lavoro per il rinnovo di Yildiz fino al 2031 - facebook.com facebook

