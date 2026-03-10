Il Napoli ha iniziato a rinnovare la rosa, con l’obiettivo di inserire giocatori giovani che possano rappresentare il futuro della squadra. La scelta di nuovi acquisti indica un percorso di svecchiamento, mentre la strategia mira a mantenere il club sostenibile nel tempo. La squadra sta facendo passi concreti per adeguarsi alle esigenze di un progetto a lungo termine.

Gazzetta: da Alisson Santos e Hojlund (che andranno riscattati), fino a Vergara, Gilmour e Gutierrez. Tutti under 25. Ni Napoli 15022026 - campionato di calcio serie A Napoli-Roma foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Alisson Santos-Rasmus Hojlund Il Napoli dovrà necessariamente iniziare a svecchiare la rosa, anche se in realtà ha già cominciato a prendere i giocatori che potrebbero rappresentare il futuro della squadra per i prossimi anni. In questo Paese (calcisticamente) per vecchi, serve un’idea nuova pardon, consolidata, una scelta saggia, che sappia di antico e che si senta pure moderna. Il Napoli 3.0 made in Aurelio De Laurentiis ha derogato per un po’ ai suoi principi, ha investito e si è irrobustito, si è arricchito di talenti e però ha rimodulato la propria età media e pure il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli sta iniziando a svecchiare la rosa, deve rimanere un club sostenibile

Sta per prendere vita il progetto in rosa del club di via Copparo. Riparte il settore femminileDopo prima squadra e vivaio, l’Ars et Labor si appresta a rilanciare anche il settore femminile.

