Contact center Konecta Fistel Cisl prima organizzazione sindacale

A Lecce, nel sito produttivo di Konecta, si sono svolte le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La Fistel Cisl ha ottenuto 382 voti, rappresentando il 47,34 per cento delle preferenze, diventando così la prima organizzazione sindacale tra i lavoratori presenti. La consultazione ha coinvolto i dipendenti del centro.

Il sindacato ha ottenuto nella sede leccese quasi la metà delle preferenze espresse dai lavoratori, vedendo riconfermate quattro Rsu e una Rls LECCE - Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) nel sito produttivo di Konecta a Lecce premiano la Fistel Cisl, che si afferma come prima organizzazione sindacale con 382 voti, pari al 47,34 per cento delle preferenze. Ne ha dato notizia la segreteria regionale del sindacato. Il risultato ottenuto consente a Fistel Cisl di eleggere quattro Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) e un Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) su nove complessivi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Call center, assemblea Fistel Cisl per la vertenza 2Talk: "Si applichi il giusto contratto"Si riuniranno in assemblea i lavoratori e le lavoratrici della 2Talk l’azienda di call center che a Palermo impiega circa 250 dipendenti a tempo... Teatro San Carlo: Cisl Napoli e Fistel, centralità lavoro e disponibilità al confrontoTempo di lettura: 2 minuti“In merito agli ultimi sviluppi riguardanti la governance del Teatro di San Carlo, ribadiamo con chiarezza la posizione... Aggiornamenti e notizie su Fistel Cisl Temi più discussi: Vertenza Konecta e dematerializzazione cartelle cliniche: l’appello di CISL e Fistel Calabria; Lavoro, incontro sulla vertenza dei call center Konnecta. L'appello dei sindacati: Subito garanzie per; Lavoratori Konecta, Cisl Calabria: Soluzioni rapide; Konecta R, spettro CIGS: fumata grigia al tavolo romano, aggiornamento a giovedì. Contact center Konecta, Fistel Cisl prima organizzazione sindacaleIl sindacato ha ottenuto nella sede leccese quasi la metà delle preferenze espresse dai lavoratori, vedendo riconfermate quattro Rsu e una Rls ... lecceprima.it I sindacati Slc Cgil Calabria, Fistel Cisl e Uilcom Uil: Chiesti ammortizzatori per i lavoratori ex Abramo CCL’azienda Konecta R, che gestisce la commessa relativa alla dematerializzazione delle cartelle sanitarie per la ... giornaledicalabria.it Lo comunicano le segreterie provinciali SLC CGIL, FISTEL CISL e USB, congiuntamente alle RSU - facebook.com facebook Concluso l’incontro alla presenza del Presidente Occhiuto, assessore al lavoro Calabrese ed i referenti dei dipartimenti competenti e le organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL nonché le categorie SLC CGIL FISTEL CISL e UILCOM UIL e le RSA. x.com