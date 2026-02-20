Call center assemblea Fistel Cisl per la vertenza 2Talk | Si applichi il giusto contratto

I lavoratori di 2Talk si sono riuniti in assemblea dopo che l’azienda non ha ancora applicato il contratto nazionale. La causa principale riguarda le condizioni di lavoro e i salari, che i dipendenti considerano insufficienti. Quasi 250 persone, impiegate a Palermo, vogliono ottenere un trattamento equo e rispettare gli accordi. I rappresentanti sindacali della Fistel Cisl hanno convocato l’incontro per pianificare azioni di protesta e chiedere chiarimenti all’azienda. La tensione cresce tra i dipendenti, che attendono risposte concrete.

Si riuniranno in assemblea i lavoratori e le lavoratrici della 2Talk l'azienda di call center che a Palermo impiega circa 250 dipendenti a tempo indeterminato, per discutere dei prossimi passi della vertenza e delle iniziative di protesta per chiedere l'applicazione del contratto nazionale di categoria. L'appuntamento si incontreranno martedì 24 febbraio alle ore 10 presso i locali della Cisl Palermo Trapani in via Sacra Famiglia 18. L'azienda fa parte del Gruppo TWY (There With You) con dodici sedi e 1.523 postazioni di contact center nel territorio nazionale. La Fistel Cisl Sicilia da tempo chiede l'applicazione del contratto nazionale delle Telecomunicazioni, maggiormente rappresentativo così come riportato nella nota ministeriale del 24 Aprile 2025.