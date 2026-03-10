Il Comune di Pisa ha emesso un avviso pubblico per aggiornare l’elenco dei membri della Consulta dei Giovani 2023-2028. L’obiettivo è sostituire i componenti attuali, poiché le candidature aperte stanno terminando. La procedura riguarda la selezione di 32 persone che rappresenteranno la consulta nei prossimi anni. L’avviso è rivolto ai giovani interessati a partecipare all’organismo consultivo.

Pisa, 9 marzo 2026 – Il Comune di Pisa ha pubblicato un avviso pubblico per aggiornare l’elenco dal quale estrarre i 32 componenti della “Consulta deidelle Giovani 2023-2028”, poiché le candidature attualmente disponibili sono in via di esaurimento. Le domande devono pervenire entro il 16 marzo. COS’È LA CONSULTA. La Consulta è un organismo permanente con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi di governo comunali sui temi che riguardano le giovani generazioni: scuola e università, lavoro, cultura e sport, ambiente e transizione verde, innovazione e cittadinanza digitale, volontariato e pari opportunità, politiche sociali, diritto alla salute e alla casa, mobilità e sviluppo sostenibile, e ogni altro ambito che presenti evidenti connessioni con la condizione e la promozione delle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Politiche giovanili: bando per aggiornare elenco dei componenti della Consulta dei Giovani

