Ponte Tanagro vergogna senza fine | quattro anni di paralisi Il Vallo di Diano chiede giustizia

Il ponte sul fiume Tanagro resta chiuso da più di quattro anni. La paralisi del cantiere ha lasciato il Vallo di Diano senza collegamenti adeguati, causando disagi e frustrazione tra i cittadini. Il Codacons Cilento ha deciso di far sentire la propria voce, chiedendo alle istituzioni di intervenire subito per risolvere la situazione e mettere fine a questa lunga attesa.

Il Codacons Cilento, per il tramite dell’Avv. Bartolomeo Lanzara, lancia un nuovo e durissimo appello alle istituzioni regionali e provinciali sul caso del Ponte sul fiume Tanagro, lungo la Strada Provinciale SP51 Sassano–Padula, chiuso dal 29 ottobre 2021 e mai più riaperto, nonostante promesse, annunci e scadenze puntualmente disattese. Il ponte, lungo 46 metri, rappresenta un’infrastruttura strategica per l’intero Vallo di Diano, collegando due poli di enorme valore storico e naturalistico: da un lato la Certosa di Padula, dall’altro la Valle delle Orchidee di Sassano, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

