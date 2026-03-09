guerra iran mattarella convoca consiglio supremo di difesa

Il Presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa al Palazzo del Quirinale per venerdì 13 marzo alle ore 10. La riunione si concentrerà sulla situazione della guerra in Iran e in Medio Oriente. L'incontro coinvolge i massimi rappresentanti delle forze armate italiane per discutere delle questioni di sicurezza e difesa legate al conflitto.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: la guerra in Iran e in Medio Oriente. Analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi.

