Il Consiglio Supremo di Difesa si è riunito oggi al Quirinale alla presenza del Presidente Mattarella. Durante l'incontro, è stata confermata la posizione ufficiale dell’Italia, che non parteciperà alla guerra in Iran. La decisione è stata comunicata al termine della riunione, senza ulteriori dettagli su eventuali azioni future o altre questioni trattate.

L’Italia non partecipa e non parteciperà alla guerra in Iran: queste le conclusioni del Consiglio Supremo di Difesa, riunito oggi alla presenza del Presidente Mattarella. Smentito un intervento italiano e francese per l’apertura dello stretto di Hormuz. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Consiglio supremo di difesa al Quirinale: “Italia non partecipa alla guerra”

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