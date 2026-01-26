Conservatorio Mascagni martedì 27 gennaio concerto per la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, il Conservatorio Mascagni di Livorno organizza il concerto “La musica ridà vita”, previsto per martedì 27 gennaio 2026 alle 18 nell'Auditorium Cesare Chiti. L'evento intende ricordare le vittime dell'Olocausto attraverso un percorso musicale che valorizza il ruolo della memoria e della cultura. L’ingresso è aperto al pubblico, nel rispetto delle norme vigenti.

In occasione della Giornata della Memoria, il Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno promuove il concerto "La musica ridà vita", in programma martedì 27 gennaio 2026 alle 18 nell'Auditorium "Cesare Chiti" (via G. Galilei 40, Livorno), con ingresso libero. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Anpi Provinciale di Livorno, Anppia, Aned, Anei e Istoreco, e con il patrocinio del Comune di Livorno e della Comunità Ebraica di Livorno, si inserisce nel percorso di attenzione e responsabilità civile che il Conservatorio Mascagni porta avanti da anni sui temi della memoria e della consapevolezza storica.

Giornata della Memoria 2026: bandiere a mezz’asta anche nelle scuole il 27 gennaioIl 27 gennaio 2026 si celebra la Giornata della Memoria, un momento di riflessione e rispetto.

