Consegnata alla Lipu Casa Ninfa nell' Oasi di Pantanello Ecco come sarà utilizzata

Il Casale Ninfa, edificio storico nell’oasi di Pantanello, è stato consegnato alla Lipu dopo un intervento di ristrutturazione e miglioramento energetico. La struttura, situata nel cuore dell’area naturalistica, è stata riqualificata per essere utilizzata in modo funzionale alle attività del parco. La consegna è avvenuta di recente, con l’obiettivo di rendere l’edificio operativo per le esigenze dell’oasi.

Avrà 14 posti letto e spazi comuni. Potrà ospitare ricercatori e pellegrini, ma anche campi scuola “Casa Ninfa” è un antico casale della bonifica di Gelasio Caetani, successivamente riadattato per le attività dell’azienda agricola e poi utilizzato, dalla nascita del Parco Pantanello oltre venti anni fa, come struttura di supporto alle attività di studio e monitoraggio naturalistico. E oggi, con l’intervento di riqualificazione realizzato dalla Fondazione Roffredo Caetani, l’edificio amplia in modo significativo le proprie funzioni.Avrà quattordici posti letto e anche spazi comuni, oltre a un’ampia sala destinata a momenti di confronto, lavoro e formazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Sarà cancellata la “casa del guardiano” davanti alla spiaggia Rosa nell’Isola di BudelliLa “casa del guardiano” (così era stata ribattezzata) dell’isola di Budelli, a pochi metri dalla spiaggia Rosa nel parco nazionale dell’Arcipelago di...

La "super app" di Poste Italiane è utilizzata da 165mila utenti nell'area venezianaÈ il software che integra in un’unica piattaforma digitale l’offerta di servizi finanziari, postali, di pagamento, assicurativi, telefonici e per...