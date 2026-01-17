La super app di Poste Italiane è utilizzata da 165mila utenti nell' area veneziana

La super app di Poste Italiane, ormai adottata da 165 mila utenti nell'area veneziana, rappresenta una soluzione integrata per i servizi finanziari e postali. Sviluppata dalla fusione delle app BancoPosta e Postepay, permette di gestire in modo semplice e sicuro tutte le operazioni e i prodotti offerti dal Gruppo. La sua diffusione continua a crescere, offrendo agli utenti un accesso completo alle proprie esigenze quotidiane.

È il software che integra in un’unica piattaforma digitale l’offerta di servizi finanziari, postali, di pagamento, assicurativi, telefonici e per l’energia. In Veneto è stata scaricata da un cittadino su cinque Si sta diffondendo tra gli utenti la “super app” per dispositivi mobili di Poste Italiane che ha assorbito le precedenti applicazioni BancoPosta e Postepay, e che offre tutti i servizi e prodotti del Gruppo. In Veneto è utilizzata da circa un cittadino su cinque, per un totale di 920mila persone. A Padova ci sono 188mila app attive, a Verona 172mila, a Venezia 165mila, a Treviso 160mila, a Vicenza 148mila, a Rovigo 53mila e a Belluno 32mila. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Poste Italiane, super App scelta da 225mila utenti nel Messinese: la transizione digitale da record

Leggi anche: La app “P” di Poste italiane cresce anche nell’Agrigentino: oltre 120 mila utenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Super App di Poste Italiane, boom di utilizzi nel Bresciano: oltre 233mila cittadini l’hanno già scaricata; Poste Italiane: utenti della Super App P superano quota 16 milioni; SUPER APP DI POSTE ITALIANE DA RECORD. LA USANO OLTRE 26 MILA SONDRIESI; La super app di Poste Italiane è stata scelta da oltre 16 milioni di clienti.

E’ record per la Super App di Poste Italiane: la usano 700mila milanesi - Continua il successo per la nuova Super App di Poste Italiane in provincia di Milano, dove, dal lancio avvenuto a luglio 2025, sono circa 700mila i cittadini ad ... settenews.it