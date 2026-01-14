Consorzi Agrari d' Italia quattro anni di Risultato Sicuro | oltre 157 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole

Dal 2022 al 2025, i Consorzi Agrari d'Italia hanno sostenuto le imprese agricole con oltre 157 milioni di euro di fidi a tasso zero attraverso l'iniziativa “Risultato Sicuro”. Questo strumento ha permesso alle aziende di ridurre significativamente i costi di finanziamento, contribuendo a rafforzare la liquidità del settore agricolo e favorire la crescita delle imprese italiane.

Dal 2022 al 2025, grazie a questo strumento, agli agricoltori sono stati concessi fidi a tasso zero per oltre 157 milioni di euro per un risparmio complessivo che si può stimare attorno ai 6 milioni di euro di interessi  Bologna, 14 gennaio 2026 - Consorzi Agrari d'Italia (CAI) conferma il proprio impegno nel sostenere la liquidità delle aziende agricole italiane attraverso Risultato Sicuro, l'ormai consueta iniziativa che da quattro anni consente di accedere a un fido commerciale a tasso zero per l'acquisto di prodotti e servizi CAI. Il finanziamento è valido per acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e CAI continuerà a farsi carico degli interessi e delle commissioni sul fido, offrendo agli agricoltori la possibilità di pianificare con serenità la stagione colturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

